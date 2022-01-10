В бюджете Николаева на 2022 год предусмотрели 10,8 миллиона гривен на реализацию проекта строительства троллейбусной линии в Корабельный район.

Об этом свидетельствуют приложения к документу бюджета города.

По плану, к концу года готовность объекта должна составить 19%. Общая стоимость проекта — 153,8 миллиона гривен, а срок его реализации составляет порядка 8 лет — с 2017 по 2024 год. На данный момент, на строительство линии из горбюджета потратили уже 18,3 миллиона.

Согласно прогнозам, в течение четырёх лет на строительство троллейбусной линии в Корабельный район Николаева планируют освоить 77 миллионов гривен. К концу 2024 года проект должен быть готов наполовину.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что проводить контактные сети под троллейбусную линию в Корабельный район начнут в 2022 году.

Напомним, в сентябре 2019 года сообщалось, что троллейбусную линию собираются построить, несмотря на рекомендации разработчиков транспортной стратегии Николаева. Также сообщалось, что обновленный генеральный план Николаева предполагает строительство 10 километров трамвайных путей в Корабельный район.

В тендере на строительство троллейбусной линии в Корабельный район победила компания «Светолюкс-Электромонтаж» с предложением в 47 миллионов 100 тысяч гривен. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что строительство троллейбусной линии в Корабельный район не закончат в 2021 году, как планировалось, поскольку в бюджете города не хватит на это средств.