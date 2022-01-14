Вчера, 13 января, состоялось заседание антикризисного штаба «Укралізниці», где принято решение направить в ЕИБ и ЕБРР обращение об отмене тендерной процедуры за I фазой проекта (электрификация участка Долинская — Николаев).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

В МИУ основной причиной называют ряд выявленных процедурных нарушений, а также слишком длинный промежуток времени как для подачи, так и оценки тендерных предложений. В частности, за 2 года проведения процедуры произошло существенное обновление стандартной закупочной документации, а также конкретных технических стандартов.

Накануне глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что ЕИБ отменил результаты первого тендера на исполнителя работ, который выиграла китайская компания CRCC.

Второй тендер выиграла казахская компания, но объявление победителя затягивается.

По его словам, «Укралізниця» готовится выпустить евробонды под этот проект и провести тендер на Prozorro, чтобы все-таки выполнить задачи по электрификации.

Напомним, в июне 2021 года сообщалось, что реализацию проекта электрификации участка «Долинская – Николаев – Колосовка» начнут в 2022 году.

Как известно, финансирование проекта «Электрификация железнодорожного направления «Долинская – Николаев – Колосовка» будет осуществляться за привлеченные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

При этом «Укрзалізниця» была намерена начать работы по электрификации линии ещё в марте 2019 года, однако по состоянию на январь 2022 года работы так и не начались

А в январе 2020 года в «Укрзалізниця» совместно с ЕИБ и ЕБРР объявила тендер на проведение работ по электрификации железнодорожного направления «Долинская – Николаев – Колосовка», стоимостью 366 миллионов евро.