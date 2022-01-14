В Баштанской территориальной громаде установили новые тарифы на водоснабжение и воодоотведение для коммунального предприятия «Горводоканал».

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета 13 января, сообщается на официальной странице громады в Facebook.

Тариф на водоснабжение составит 42,90 гривны за кубометр, канализацию — 16,44 гривны с НДС. Новые расценки вступят в силу с 1 февраля. Таким образом стоимость воды составит 59,34 гривны за кубометр.

Отметим, что согласно решению исполкома, принятому в декабре 2020 года, в 2021 году баштанцы платили по 33,9 за водоснабжение и 13,68 — за водоотведение. То есть стоимость увеличилась почти на 12 гривен.

В Баштанской ТГ пояснили, что изменение действующих тарифов обусловлено ростом цен на электроэнергию на 86,2%, на средства обеззараживания (гипохлорит натрия) на 73,4%, реагенты и тестовые приборы на 13%, горюче-смазочные материалы на 20%, покупные материалов и услуги сторонних организаций на 10%.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила повышение тарифов на воду для коммунального предприятия «Николаевводоканал». С 1 января 2022 года николаевцы платят за кубометр воды 34,044 гривны.

После директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко заявил, что повышение тарифа на водоснабжение не решит финансовые трудности предприятия. Он рассказал, что даже с учетом поднятия тарифа 5% он по-прежнему будет экономически необоснованным.