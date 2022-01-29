В Николаеве бригады КП «ЭЛУ Автодорог» асфальтовой крошкой начали засыпать аварийные ямы на дорогах, поскольку пока нет возможности отремонтировать дороги горячим асфальтом.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— Асфальтные заводы в городе пока не запустились, а также температура и большое количество влаги на дорожном покрытии не позволяют проводить работы горячим асфальтом с использованием фрезеровальной техники. Но город не может ждать. Ямы нужно ликвидировать сейчас, чтобы снизить аварийность, — сказано в сообщении.

В «ЭЛУ Автодорог» подчеркнули, что засыпание ям асфальтовой крошкой — временная мера,

— Это не заменяет традиционный дорожный ремонт с соблюдением всех технологий, — отметили дорожники.

Ранее министр инфраструктуры пообещал «большой прорыв» в дорожном строительстве на Николаевщине.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким озвучил мнение, что благодаря работе «слуг народа» через два года в Украине не останется дорог, которые нужно ремонтировать.

В то же время народный депутат от «Слуги народа» Александр Пасичный считает, что в последние годы состояние дорог Николаевщины значительно улучшилось. Он добавил, что высокая стоимость ремонта дорог в регионе связана с качественным выполнением работ.