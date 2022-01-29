Заместитель Николаевского городского головы по вопросам информатизации и инноваций Дмитрий Лазарев в прошлом году получил 669 тысяч гривен зарплаты.

Такие данные в Facebook опубликовал депутат Николаевского городского совета от «Партии Шария» Андрей Кучеренко.

При этом указывается, что из этой суммы 152 тысячи гривен — премии.

Депутат указал, что будет ждать годовой отчет чиновника, чтобы спросить, за что он получил такую зарплату.

Как известно, Дмитрий Лазарев называет себя прямым потомком военного губернатора, адмирала Михаила Лазарева, но подтвердить этого сейчас может, поскольку, соответствующие документы находятся в оккупированном и аннексированном Севастополе.

Стоит напомнить, что больше всех из заместителей Николаевского городского головы платят именно Дмитрию Лазареву, который отвечает за инновации в мэрии.

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов раскритиковал заместителя мэра Дмитрия Лазарева, отвечающего за разработку новой структуры исполнительных органов.

Ранее сообщалось, что жители Николаева неоднократно жаловались на работу Центра административных услуг города и его директора Дмитрия Лазарева, в том числе и из-за очередей на получение услуг.