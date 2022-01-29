Какие еще планы есть у Кабмина:

После индексации, как ожидается, пенсии в среднем вырастут на 500 гривен. Минимальный размер повышения выплат, согласно планам правительства, будет составлять 100 гривен.

Когда произойдет повышение: по планам правительства, с 1 марта состоится индексация на 14%.

Напомним, в правительстве заявляли, что минимальная пенсия для украинцев старше 70 лет вырастет до 3 000 гривен в 2022 году.

Напомним, ранее «Европейская Солидарность» предложила за счет средств МВФ, полученных Украиной в рамках глобальной инициативы Фонда, выплатить пенсионерам 13-ю пенсию, погасить долги военным, увеличить объем субсидий и пополнить ковидный фонд для поддержки врачей и больных.