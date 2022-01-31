В 2021 году Украина импортировала 995,8 тонны устриц — на 41,4% больше, чем за 2020.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, пишет agroreview.

В денежном эквиваленте импорт устриц достиг 5,3 миллиона долларов — на 43,4% больше, чем за 2020 год.

Больше устриц в 2021 году Украина покупала во Франции (3,8 миллиона долларов), Ирландии (1 миллиона долларов) и Нидерландах (455,8 тысячи долларов).

Напомним, осенью 2021 года в селе Прогрессовка Березанской ОТГ Николаеской области открылся крупнейший в Европе и единственный в Украине промышленный питомник по производству королевской креветки.