Правительственное решение о подорожании пластиковых пакетов вступает в действие во вторник, 1 февраля.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Так, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг составят: 2,00 гривны за пакет без ручек и боковых складок, 2,50 гривен за пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок и 3,00 гривны за пакет с ручками и боковыми складками. Это позволит ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.

До 1 января 2023 года эти требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, которые предназначены для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка.

С 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Напомним, с 10 декабря в Украине вступил в силу первый этап ограничений обращения пластиковых пакетов – запрет на использование бесплатных пакетов в сфере обслуживания.