Частная верфь из Турции Hidrodinamik Shipyard заказала на херсонском заводе «Паллада» плавучий док с грузоподъемностью в 8500 тонн.

Об этом пишет «Милитарный».

Херсонский завод уже подписал договор на строительство и снабжение помпозитного плавучего док с турецкой компанией.

— Это первый украино-турецкий контракт, заключенный после того, как в присутствии президентов обеих стран — Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией, — рассказал руководитель херсонского завода Евгений Алхимов.

Согласно условиям контракта, судоремотное сооружение изготовят в соответствии с современными нормами: понтон из морского железобетона на основе сульфатостойкого портландцемента, а башни — из спецстали для судостроения.

Понтон должен быть сделан таким образом, чтобы поддерживать жесткость всего дока и снижать деформации сооружения из-за перепада температур воды и воздуха. Подобная технология позволит минимизировать расходы на обслуживание плавдока.

При изготовлении плавучего дока «Паллада» будет пользоваться украинскими материалами, а вот оборудованием обеспечит турецкая сторона.

Напомним, Украина и Турция во время встречи президентов в Киеве подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании Baykar в Украине.

Также Украина и Турция достигли договоренности по заключению Соглашения о зоне свободной торговли.