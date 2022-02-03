Украина и Турция во время встречи президентов в Киеве подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании Baykar в Украине.
Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Он отметил, что в разговоре президенты уделили особое внимание сотрудничеству в авиационной и оборонной промышленности, и это один из локомотивов стратегического партнерства между странами.
— Наша цель — реализация конкретных проектов, создание совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями. Сегодня заключено соглашение, которое существенно расширит производство БПЛА компании «Байкар» в Украине. Это новые технологии. новые рабочие места и усиление обороноспособности Украины, — сообщил Владимир Зеленский.
О предстоящем решении ранее сообщал министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, предполагается строительство завода в Украине для производства военных беспилотных дронов «Байрактар», которые будут оборудовать двигателями украинского производства.
Также должны создать учебный центр для подготовки специалистов управления «Байрактарами» разных категорий.
Напомним, что также Украина и Турция достигли договоренности по заключению Соглашения о зоне свободной торговли.
Украина и Турция во время встречи президентов в Киеве подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании Baykar в Украине.
Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Он отметил, что в разговоре президенты уделили особое внимание сотрудничеству в авиационной и оборонной промышленности, и это один из локомотивов стратегического партнерства между странами.
— Наша цель — реализация конкретных проектов, создание совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями. Сегодня заключено соглашение, которое существенно расширит производство БПЛА компании «Байкар» в Украине. Это новые технологии. новые рабочие места и усиление обороноспособности Украины, — сообщил Владимир Зеленский.
О предстоящем решении ранее сообщал министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, предполагается строительство завода в Украине для производства военных беспилотных дронов «Байрактар», которые будут оборудовать двигателями украинского производства.
Также должны создать учебный центр для подготовки специалистов управления «Байрактарами» разных категорий.
Напомним, что также Украина и Турция достигли договоренности по заключению Соглашения о зоне свободной торговли.