Украина и Турция во время встречи президентов в Киеве подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании Baykar в Украине.

Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что в разговоре президенты уделили особое внимание сотрудничеству в авиационной и оборонной промышленности, и это один из локомотивов стратегического партнерства между странами.

— Наша цель — реализация конкретных проектов, создание совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями. Сегодня заключено соглашение, которое существенно расширит производство БПЛА компании «Байкар» в Украине. Это новые технологии. новые рабочие места и усиление обороноспособности Украины, — сообщил Владимир Зеленский.

О предстоящем решении ранее сообщал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, предполагается строительство завода в Украине для производства военных беспилотных дронов «Байрактар», которые будут оборудовать двигателями украинского производства.

Также должны создать учебный центр для подготовки специалистов управления «Байрактарами» разных категорий.