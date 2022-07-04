Япония окажет Украине поддержку в расширении мощностей по хранению зерна в меру приближения сезона сбора урожая. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает Агравери.
Предусматривается, что временными зернохранилища будут развернуты около западных границ страны и в соседних странах.
В целом Япония выделит Украине дополнительно 100 миллионов долларов гуманитарной помощи. Деньги будут потрачены на закупку медицинского оборудования, а также на строительство временного жилья для внутренних переселенцев.
Напомним, что журналисты опубликовали спутниковые снимки, на которых видно, как загружается в российские суда зерно в оккупированном Севастополе.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании выделит до 10 миллионов фунтов стерлингов на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины, чтобы на фоне российского вторжения помочь вывозить зерно по железной дороге.
Япония окажет Украине поддержку в расширении мощностей по хранению зерна в меру приближения сезона сбора урожая. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает Агравери.
Предусматривается, что временными зернохранилища будут развернуты около западных границ страны и в соседних странах.
В целом Япония выделит Украине дополнительно 100 миллионов долларов гуманитарной помощи. Деньги будут потрачены на закупку медицинского оборудования, а также на строительство временного жилья для внутренних переселенцев.
Напомним, что журналисты опубликовали спутниковые снимки, на которых видно, как загружается в российские суда зерно в оккупированном Севастополе.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании выделит до 10 миллионов фунтов стерлингов на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины, чтобы на фоне российского вторжения помочь вывозить зерно по железной дороге.