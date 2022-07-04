Япония окажет Украине поддержку в расширении мощностей по хранению зерна в меру приближения сезона сбора урожая. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает Агравери.

Предусматривается, что временными зернохранилища будут развернуты около западных границ страны и в соседних странах.

В целом Япония выделит Украине дополнительно 100 миллионов долларов гуманитарной помощи. Деньги будут потрачены на закупку медицинского оборудования, а также на строительство временного жилья для внутренних переселенцев.

Напомним, что журналисты опубликовали спутниковые снимки, на которых видно, как загружается в российские суда зерно в оккупированном Севастополе.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании выделит до 10 миллионов фунтов стерлингов на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины, чтобы на фоне российского вторжения помочь вывозить зерно по железной дороге.