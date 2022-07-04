Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по экспорту украинского зерна через порты.

Об этом он рассказал на брифинге с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон в понедельник, передает Экономическая Правда.

Он подчеркнул, что реализовать этот проект «будет местами непросто, но точно возможно», ведь в этом заинтересована и Украина как государство-экспортер зерна, и фермеры, которым экспорт необходим для подготовки к севу в следующем году. Зеленский напомнил, что в настоящее время в стране заблокировано 22 миллиона тонн зерна.

В настоящее время Украина работает с ООН, в частности, напрямую с генеральным секретарем Организации Антониу Гутеррешем.

— Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и с ООН. Наши представители, ответственные за безопасность выхода из наших портов зерна. Но очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, которые будут приходить к нам для загрузки того или другой пищевой продукции, кроме России, которой мы не доверяем, – рассказал президент.

Он отметил, что ООН в этом процессе занимает лидерскую позицию, а не выступает как модератор: «Они, похоже, готовы возглавить этот процесс».

— С нашей стороны украина не теряет время и работаем над разными путями, как железнодорожными, так и речными по экспорту нашего зерна. Мы увеличиваем этот спорт ежедневно, – добавил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время украинские фермеры столкнулся с нехваткой складов и хранилищ для зерновых.