Уже в ближайшее время украинские фермеры столкнулся с нехваткой складов и хранилищ для зерновых.

Об этом журналистам NPR заявил заместитель министра сельского хозяйства Маркиян Дмитрасевич.

В следствие морской блокады Украины, которая нарушила экспорт и очищение зернохранилищ после продажи товара, новый урожай создаст дефицит мест, где его можно хранить.

— Часть наших складских помещений находится на временно оккупированных территориях, часть из них разрушена. Мы понимаем, что нас ждет дефицит зернохранилищ <...> Дефицит может составить 10-15 млн тонн, — сообщил замглавы Минсельхоза Маркиян Дмитрасевич.

Прогноз от профильного ведомства предполагает, что Украина исчерпает места в хранилищах к октябрю. Ожидается, что в этом году урожай зерна и семян составит около 60 миллионов тонн. Это меньше, чем в прошлом году.

Напомним, Япония поможет Украине построить зернохранилища.