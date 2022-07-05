Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил директора Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера за понимание потребностей Украины и дальнейшую поддержку со стороны Фонда и партнеров.

— Спасибо за отличное обсуждение потребностей восстановления и экономической политики. МВФ продолжит поддерживать Украину в тесном сотрудничестве с другими партнерами, – написал он в Твиттер в ночь с понедельника на вторник.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что каждое освобожденное село на юге Украины нуждается в серьезных вложениях на восстановление