Украина с 7 июля начинает экспорт электроэнергии в Словакию. Первоначальный объем составит 50 МВт.

Об этом сообщается на сайте «Укрэнерго».

В соответствии с условиями суточных аукционов, мощность экспорта электроэнергии в Румынию, с 7 июля снижена со 100 до 50 МВт.

Ранее сообщалось, что цены на электроэнергию в Европе установили ценовой рекорд на фоне сокращения поставок российского газа и стремительного роста цен на голубое топливо. Немецкие контракты на электроэнергию с поставкой в следующем году, которая считается рыночным эталоном, достигли самых высоких в истории котировок на торгах в понедельник – цена выросла на 13% до 325 евро за МВт-час.