Руководство Smart Maritime Group сообщило об остановке предприятия в Херсоне и объявило, что работники будут находиться в простое.

Об этом сообщается на сайте компании.

Предприятие остановили из-за того, что нет условий для хозяйственной и производственной деятельности.

Херсонский судозавод находится под временной оккупацией вооруженных военных формирований России, поэтому руководство приняло решение об остановке работы Херсонской верфи ООО «СМГ» и эксплуатации всех ее производственных мощностей, цехов, участков, рабочих мест и технологических процессов, говорится в официальном заявлении Smart Maritime Group.

Также сообщается, что во время простоя работники будут получать не менее 2/3 оклада. Им запрещается находиться на территории завода и использовать оборудование.

Ранее сообщалось, что оккупанты Херсонской области заявили о намерении присоединить ветровые электростанции к энергетике оккупированного ранее Крыма, а в Луганской области имитируют восстановление инфраструктуры.