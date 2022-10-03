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Поставки азербайджанского газа в Европу в текущем году возрастут на 40% до 11,5 миллиарда кубометров.
Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, передает «Интерфакс-Украина».
— В 2022 году наш экспорт составит 22 миллиарда кубометров, из которых 11,5 миллиарда кубометров будет поставлено потребителям в Европе. В 2021 году в Европу было поставлено 8,2 млрд кубометров. Это означает рост поставок в 2022 году на 40%, – сказал он на церемонии введения в коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB).
По словам Ильхама Алиева, согласно договоренностям с ЕС, Азербайджан к 2027 году планирует по меньшей мере удвоить экспорт газа в Европу.
Для этого Баку уже приступил к консультациям с партнерами по расширению Транс-Анатолийского трубопровода (TANAP) до 32 миллиардов кубометров газа в год и Транс-Адриатического трубопровода (TAP) до 20 миллиардов кубометров газа в год.
Также глава Азербайджана заявил о наличии у страны возможностей по увеличению объемов экспорта газа за счет начала добычи еще на нескольких газовых месторождениях.
Напомним, европейские страны начали расследовать истоки в двух российских газопроводах «Северный поток-1 и 2», пролегающих по дну Балтийского моря. Есть подозрения, что истоки произошли из-за диверсии.
Поставки азербайджанского газа в Европу в текущем году возрастут на 40% до 11,5 миллиарда кубометров.
Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, передает «Интерфакс-Украина».
— В 2022 году наш экспорт составит 22 миллиарда кубометров, из которых 11,5 миллиарда кубометров будет поставлено потребителям в Европе. В 2021 году в Европу было поставлено 8,2 млрд кубометров. Это означает рост поставок в 2022 году на 40%, – сказал он на церемонии введения в коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB).
По словам Ильхама Алиева, согласно договоренностям с ЕС, Азербайджан к 2027 году планирует по меньшей мере удвоить экспорт газа в Европу.
Для этого Баку уже приступил к консультациям с партнерами по расширению Транс-Анатолийского трубопровода (TANAP) до 32 миллиардов кубометров газа в год и Транс-Адриатического трубопровода (TAP) до 20 миллиардов кубометров газа в год.
Также глава Азербайджана заявил о наличии у страны возможностей по увеличению объемов экспорта газа за счет начала добычи еще на нескольких газовых месторождениях.
Напомним, европейские страны начали расследовать истоки в двух российских газопроводах «Северный поток-1 и 2», пролегающих по дну Балтийского моря. Есть подозрения, что истоки произошли из-за диверсии.