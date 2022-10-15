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Основатель компании SpaceX Илон Маск говорит, что Россия пытается уничтожить работу системы спутникового Интернет Starlink в Украине.
— Starlink – единственная система связи, которая все еще работает на фронте – все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Чтобы защититься, SpaceX направила огромные ресурсы, – написал Маск в твиттере.
- Несмотря на это, Starlink все равно может погибнуть, - добавил он.
Ранее СМИ сообщали, что компания Маска обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование услуг Starlink в Украине.
Позже это подтвердил и сам Маск. Он уточнил, что «сделка уже стоила компании 80 млн долларов».
Starlink чрезвычайно важны для ВСУ на фронте.
Илон Маск оценивает количество терминалов Starlink, которые есть в Украине, примерно в 25 тысяч.
Напомним, накануне компания SpaceX сообщила Пентагону, что не может больше финансировать работу Starlink в Украине.
В Офисе Президента заявили, что Украина найдет способ поддерживать работоспособность Starlink.
Основатель компании SpaceX Илон Маск говорит, что Россия пытается уничтожить работу системы спутникового Интернет Starlink в Украине.
— Starlink – единственная система связи, которая все еще работает на фронте – все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Чтобы защититься, SpaceX направила огромные ресурсы, – написал Маск в твиттере.
- Несмотря на это, Starlink все равно может погибнуть, - добавил он.
Ранее СМИ сообщали, что компания Маска обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование услуг Starlink в Украине.
Позже это подтвердил и сам Маск. Он уточнил, что «сделка уже стоила компании 80 млн долларов».
Starlink чрезвычайно важны для ВСУ на фронте.
Илон Маск оценивает количество терминалов Starlink, которые есть в Украине, примерно в 25 тысяч.
Напомним, накануне компания SpaceX сообщила Пентагону, что не может больше финансировать работу Starlink в Украине.
В Офисе Президента заявили, что Украина найдет способ поддерживать работоспособность Starlink.