Основатель компании SpaceX Илон Маск говорит, что Россия пытается уничтожить работу системы спутникового Интернет Starlink в Украине.

— Starlink – единственная система связи, которая все еще работает на фронте – все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Чтобы защититься, SpaceX направила огромные ресурсы, – написал Маск в твиттере.

- Несмотря на это, Starlink все равно может погибнуть, - добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что компания Маска обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование услуг Starlink в Украине.

Позже это подтвердил и сам Маск. Он уточнил, что «сделка уже стоила компании 80 млн долларов».

Starlink чрезвычайно важны для ВСУ на фронте.