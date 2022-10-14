В Офисе президента отреагировали на заявление Илона Маска о планах отказаться от финансирования спутникового интернета от Starlink.

Советник главы ОП Михаил Подоляк написал в Twitter, что заявление Маска понятно.

«Давайте будем честными. Нравится нам это или нет, но Илон Маск помог нам пережить критические моменты войны. Бизнес имеет право на свои стратегии. Украина найдет решение, чтобы продолжить работу Starlink. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильную связь до конца переговоров», – написал Михаил Подоляк.

14 октября CNN сообщило, что SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование Starlink в Украине, если только американские военные не будут выделять десятки миллионов долларов в месяц.

Затем Илон Маск подтвердил планы об отказе финансировать Starlink в Украине. «SpaceX не требует возместить расходы, но и не может постоянно финансировать существующую систему и направить еще несколько тысяч терминалов, использующих в 100 раз больше данных, чем обычные домохозяйства. Это нерационально», - написал Маск в Twitter.

Напомним, украинские войска сообщали о перебоях в работе устройств связи Starlink на линии фронта , что усложняет работу украинских военных по освобождению территорий.