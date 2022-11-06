Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал нового владельца компании Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети на фоне массовых увольнений работников.

Об этом говорится в открытом письме Фолькера Тюрка.

Письмо поступило после сообщений об увольнении половины работников Twitter, в том числе команды, отвечающей за права человека. Фолькер Тюрк назвал это не «утешительным началом».

— Twitter должен понимать вред, связанный с его платформой, и делать шаги по ее устранению. Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы. Одним словом, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством, сказал комиссар.

Фолькер Тюрк призвал Twitter отстаивать права на конфиденциальность и свободу слова в полной мере, согласно соответствующим законам.

Также по его словам, компания несет ответственность за то, чтобы избегать расширения контента, который наносит ущерб правам других людей. Политика Twitter по модерации содержимого должна и дальше запрещать язык вражды на платформе, считает комиссар.

Кроме того, Фолькер Тюрк подчеркнул, что жизненно важно, чтобы Twitter воздерживался от слежки за пользователями и накопления связанных данных, а также противостоял, насколько это возможно в соответствии с действующим законодательством, необоснованным запросам от правительств относительно данных пользователей.

Напомним, работники Twitter подали на компанию коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско из-за плана Илона Маска сократить около 3700 рабочих мест без надлежащего уведомления, нарушающего федеральное законодательство и законодательство Калифорнии.