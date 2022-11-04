Сотрудники Twitter подали на компанию коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско из-за плана Илона Маска сократить около 3700 рабочих мест без надлежащего уведомления, нарушающего федеральное законодательство и законодательство Калифорнии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания известила работников, что в пятницу обнародует официальное письмо о масштабных сокращениях персонала с целью оптимизации затрат. Маск планирует уволить половину штата, выполнив планы по сокращению расходов на платформе, которую он приобрел в прошлом месяце за 44 миллиарда долларов.

Федеральный закон (Worker Adjustment and Retraining Notification Act) запрещает крупным компаниям массово увольнять работников без предварительного уведомления по крайней мере за 60 дней.

По данным СМИ, в иске, в частности, содержится просьба в суд издать приказ, обязывающий Twitter соблюдать закон WARN и запрещающий компании требовать от сотрудников подписывать документы об отказе от их права участвовать в судебном процессе.

- Мы подали этот иск (3 ноября - прим.), чтобы убедиться, что работники знают, что они не должны отказываться от своих прав и имеют возможность их отстаивать, - сказала адвокат Шеннон Лисс-Риордан.

Отмечается также, что Лисс-Риордан подала в суд Tesla Inc. за аналогичные претензии в июне, когда возглавляемый Маском производитель электромобилей уволил около 10% работников.

Напомним, что новый владелец Twitter планирует уволить около 3 700 работников компании – это половина всего персонала.

Также новый владелец Twitter, американский бизнесмен Илон Маск поставил сотрудникам первый ультиматум : ввести платную верификацию в соцсети в сжатые сроки или уйти из компании.