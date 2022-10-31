Новый владелец Twitter, американский бизнесмен Илон Маск поставил сотрудникам первый ультиматум: ввести платную верификацию в соцсети в сжатые сроки или уйти из компании.

Об этом пишет издание The Verge.

Сейчас Маск планирует взимать с пользователей $19,99 за новую подписку Twitter Blue вместо текущей подписки за $4,99.

Согласно его плану, верифицированные пользователи должны купить новую подписку в течение 90 дней, иначе они потеряют синюю галочку. Разработчикам, работающим над проектом, 30 октября сообщили, что они должны запустить новую функцию до 7 ноября, иначе их уволят.

Маск стремится увеличить количество подписок, чтобы они составляли половину общего дохода компании. Также за несколько месяцев до приобретения соцсети бизнесмен ясно дал понять, что хочет изменить способ верификации аккаунтов в Twitter и принципы работы с ботами.

— Весь процесс верификации сейчас перерабатывается, – написал он в Twitter.

Напомним, миллиардер Илон Маск, завершивший покупку компании Twitter, анонсировал создание совета для модерации контента «с разными точками зрения».