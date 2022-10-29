Об этом Маск написал в Твиттере, передает Укринформ.

— Twitter сформирует совет по модерации контента с очень разными точками зрения. Никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта не будет принято до того, как этот совет соберется, - сообщил Маск.

В то же время он заявил, что пока не были внесены изменения в политику модерации содержимого Twitter.

Накануне Илон Маск завершил соглашение о покупке компании Twitter стоимостью 44 миллиарда долларов и уволил высшее руководство компании.

Маск в апреле предложил Twitter Inc выкупить ее акции в сделке на общую сумму около 44 млрд дол. Впрочем, после начала переговорного процесса бизнесмен заявил, что отказывается от своего предложения из-за того, что компания нарушила договоренности и предоставила ложную информацию.

Речь шла о том, что руководство компании вроде бы пыталось ввести в заблуждение по поводу количества пользователей соцсети – из-за большого количества ботов. Кроме того, конфликт возник на фоне выплаты Twitter Inc. многомиллионной компенсации бывшему начальнику службы сети и его адвокатам без согласия Маска. Претензии со стороны миллиардера выдвигались также в связи с сокрытием руководством компании случаев нарушения правил кибербезопасности, в том числе изломов учетных записей пользователей.

Компания обратилась в суд в связи со спором, возникшим с миллиардером.