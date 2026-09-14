 На Вознесенщині збираються вакцинувати від сказу диких тварин

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Головна Новини Суспільство 1:24, 14 вересня, 2026

На Вознесенщині збираються вакцинувати від сказу диких тварин

У Вознесенському районі збираються вакцинувати від сказу диких тварин. Фото: РБК-УкраїнаУ Вознесенському районі збираються вакцинувати від сказу диких тварин. Фото: РБК-Україна

У Вознесенському районі протягом вересня-жовтня планують провести вакцинацію лисиць на єнотовидних собак проти сказу. Вакцину розвозитимуть наземним транспортом, оскільки, як до війни, авіацією робити це заборонено наразі.

Про це повідомили у Вознесенській міськраді.

Вакцинацію проводитиме Держпродспоживслужба. Як повідомили, до 2022 року її проводили двічі на рік з використанням авіації. Але через війну літальні засоби цивільної авіації заборонені.

У Вознесенському районі розкладатимуть приманки від сказу. Фото: regionews.uaУ Вознесенському районі розкладатимуть приманки від сказу. Фото: regionews.ua

Тому вакцини розвозитимуть наземним транспортом. Через це є складнощі.

«Такий спосіб розповсюдження вакцини потребує ретельного планування та залучення значної кількості людей. Кожна приманка з вакциною, яка має значну вартість, повинна бути точно розміщена у місцях ймовірного переміщення диких тварин», — повідомили фахівці.

Жителів попередили, що приманка з вакциною схожа на брикет коричневого кольору із запахом м’ясо-кісткового борошна, всередині якого запаяна капсула з вакциною. Приманку просять не брати до рук і не пошкоджувати брикет.

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Нагадаємо, у Миколаївській області минулого року був 41 випадок сказу, а у першому півріччі 2026 року — 9.

Більшість тварин у Миколаївській області, у яких зафіксували сказ, мали власників, а саме 15. У минулому році було 18 випадків, коли хворі на сказ тварини вкусили людей. Тобто господарі вчасно не вакцинували своїх тварин.

Також повідомлялося, що тимчасовий пункт перетримки безпритульних собак у Вознесенську переповнений. Він розрахований на 30 тварин, а їх перебуває там більше 190. Поки на найближчу сесію міськради планують виділити додаткові 100 тисяч гривень для відлову та стерилізації собак.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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