На Вознесенщині збираються вакцинувати від сказу диких тварин
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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У Вознесенському районі протягом вересня-жовтня планують провести вакцинацію лисиць на єнотовидних собак проти сказу. Вакцину розвозитимуть наземним транспортом, оскільки, як до війни, авіацією робити це заборонено наразі.
Про це повідомили у Вознесенській міськраді.
Вакцинацію проводитиме Держпродспоживслужба. Як повідомили, до 2022 року її проводили двічі на рік з використанням авіації. Але через війну літальні засоби цивільної авіації заборонені.
Тому вакцини розвозитимуть наземним транспортом. Через це є складнощі.
«Такий спосіб розповсюдження вакцини потребує ретельного планування та залучення значної кількості людей. Кожна приманка з вакциною, яка має значну вартість, повинна бути точно розміщена у місцях ймовірного переміщення диких тварин», — повідомили фахівці.
Жителів попередили, що приманка з вакциною схожа на брикет коричневого кольору із запахом м’ясо-кісткового борошна, всередині якого запаяна капсула з вакциною. Приманку просять не брати до рук і не пошкоджувати брикет.
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Нагадаємо, у Миколаївській області минулого року був 41 випадок сказу, а у першому півріччі 2026 року — 9.
Більшість тварин у Миколаївській області, у яких зафіксували сказ, мали власників, а саме 15. У минулому році було 18 випадків, коли хворі на сказ тварини вкусили людей. Тобто господарі вчасно не вакцинували своїх тварин.
Також повідомлялося, що тимчасовий пункт перетримки безпритульних собак у Вознесенську переповнений. Він розрахований на 30 тварин, а їх перебуває там більше 190. Поки на найближчу сесію міськради планують виділити додаткові 100 тисяч гривень для відлову та стерилізації собак.
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