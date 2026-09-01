На Вознесенщині двоє дітей травмувалися внаслідок падіння з електросамоката

Поблизу Єланця двоє дітей впали з електросамоката. Фото нацполіція

На Вознесенщині внаслідок падіння з електросамоката травмувалися двоє дітей. Подія сталася увечері 31 серпня на автодорозі «Одеса — Вознесенськ — Новий Буг» поблизу селища Єланець.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Миколаївській області.

За попередніми даними поліції, 13-річний керманич електросамоката не впорався з керуванням, що призвело до падіння.

Унаслідок ДТП травми отримали водій та його 12-річний пасажир. Обох дітей госпіталізували, наразі вони перебувають під наглядом лікарів, їхньому життю загрози немає.

Слідчі кваліфікували подію за статтею 291 Кримінального кодексу України (порушення чинних на транспорті правил). Поліцейські з'ясовують усі обставини аварії.

Нагадаємо, станом на червень 2026 року в Україні з початку року в ДТП за участі легкого електротранспорту постраждали 390 людей, серед них 168 дітей, а 5 людей загинули, зокрема 2 неповнолітніх.