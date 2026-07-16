Пункт перетримки безпритульних собак у Вознесенську переповнений: там утримують понад 190 тварин

Безпритульні тварини у Вознесенську. Фото: міська рада

Тимчасовий пункт перетримки безпритульних собак у Вознесенську переповнений. Він розрахований на 30 тварин, а їх перебуває там більше 190. Поки на найближчу сесію міськради планують виділити додаткові 100 тисяч гривень для відлову та стерилізації собак.

Про це йшла мова на комісії з житлово-комунальних питань Вознесенської міськради 15 липня, пишуть «МикВісті».

Депутати розглянули зміни до Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Вознесенської громади. Заступниця начальника управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Ольга Логвіненко повідомила, що пропонують збільшити фінансування на відлов безпритульних тварин на території громади на 310 тисяч гривень до кінця року.

— Було 190 тисяч гривень. Плануємо до кінця року 500 тисяч гривень, — зазначила Ольга Логвіненко.

Вона пояснила, що вже один раз управлінням ЖКГ укладало договір з миколаївською ветклінікою «Балу», яка відловила 30 агресивних собак у Вознесенську. Тварин відвезли до Миколаєва, простерилізували, утримували певний період після цього, а потім повернули в їхній природній ареал у Вознесенську. Депутати зауважили, який сенс у цьому та чи зникає агресія у собак.

— Агресія зменшилася. Набагато зменшилася кількість звернень громадян як через ЦНАП, так і через телефон контакт-центру ЖКГ, — відповіла Ольга Логвіненко.

Комісія з питань ЖКГ Вознесенської міськради. Скриншот трансляції

При цьому вона зауважила, що місць у пункті тимчасового утримання тварин вже немає.

— Ми випускаємо (собак, — прим.), тому що у нашому пункті тимчасового утримання вже немає місць. Він розрахований на 30 «з чимось» собак, а наразі по факту там утримується більше 190 собак, — повідомила Ольга Логвіненко.

На найближчу сесію міськради управління ЖКГ просить збільшити фінансування на 99 тисяч гривень. А до кінця року на 310 тисяч гривень.

Депутати цікавилися, скільки собак зможуть відловити на 100 тисяч гривень та чому їх привозять назад. За словами Ольги Логвіненко, по-іншому не можуть вчинити, відповідно до закону. А на 100 тисяч гривень зможуть відловити 30 собак.

Комісія дала погодження питання, тепер його мають розглянути на сесії Вознесенської міськради.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Вознесенську повідомляли про випадки отруєння собак. Тоді думки жителів розділилися. Частина наголошувала на проблемі безпритульних собак та випадках агресивної поведінки тварин на вулицях, особливо поблизу шкіл і громадських місць. Інші у соцмережах писали, що проблема має вирішуватися виключно законними методами, зокрема через стерилізацію, контроль за тваринами та відповідальність власників, які залишають тварин без нагляду.

Згодом, у травні, у мерії відзвітували про відлов 30 бездомних собак для стерилізації та чіпування.

На сесії Вознесенської міськради у червні депутати зазначили, що у громаді залишається актуальною проблема укусів людей тваринами, через що постійно потрібна вакцина від сказу.

За даними медиків, кількість людей, які звернулися після укусів тварин, з початку року зростала: у січні таких випадків було 21, у лютому — 58, у березні — 95, у квітні — 100, а у травні — 80.