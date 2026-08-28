У Вознесенську в школі для дітей з інтелектуальними порушеннями поновили навчання у 10 класі

Учні Миколаївського ліцею №55 під час очних уроків. Фото: Анна Гакман / МикВісті

Після звернень батьків у Вознесенській спеціальній школі поновили навчання у 10 класі для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку та розладами аутистичного спектра.

Про це розповіла мати учениці Вознесенської спеціальної школи Марина Ковальова у коментарі «МикВісті».

Зазначимо, що у липні «МикВісті» дізнавались про те, чому у Вознесенську діти з розладами аутистичного спектра не могли продовжити навчання у спеціальній школі після 9 класу, хоча законодавство України передбачає право кожної дитини на повну загальну середню освіту.

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Тоді учениця Вознесенської спеціальної школи Катерина Ковальова, яка має порушення інтелектуального розвитку, після закінчення 9 класу не могла продовжити навчання у цьому закладі. У школі пояснювали, що не мають можливості відкрити 10–11 класи через нестачу педагогічних працівників та навчальних приміщень.

Після цього, її мати Марина Ковальова звернулась до різних освітніх структур та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини питання вдалося вирішити.

Наразі, за словами жінки, для відкриття 10 класу виділили необхідне фінансування.

— Мене запросили до директора, і там уже сказали, що познайомлять мене з класним керівником та покажуть клас. Я написала всі необхідні заяви. Вчителька сказала, що все вирішено і навчання розпочнеться з 1 вересня. Із документів попросили лише необхідні довідки. Також ми написали заяви на харчування, подовжений день та визначили форму навчання, — розповіла Марина Ковальова.

КЗ Вознесенська спеціальна школа. Скриншот з Google Maps

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях Василь Донець зазначив, до розгляду ситуації долучився окремий підрозділ, який опікується захистом прав дітей.

— Саме в цьому випадку вплинуло, думаю, що спрацювала сукупність усіх заходів. Це стало можливим завдяки, в першу чергу, активній позиції матері, яка зверталася до різних органів влади і вимагала дотримання законів та своїх прав. Наша інституція також долучилася до вирішення питання. Ми направляли звернення та намагалися допомогти з відновленням навчання, — сказав Василь Донець.

Він пояснив, що після звернення щодо можливого порушення прав інституція Уповноваженого з’ясовує обставини та, у разі підтвердження порушення, застосовує передбачені законом механізми реагування. За словами Василя Донця, більшість звернень, з якими люди звертаються до інституції, вдається вирішити.

— Якщо ти проявляєш активну громадянську позицію, звертаєшся до всіх органів влади і вимагаєш виконання законів та дотримання всіх правил, то зрештою питання вдається вирішити, зокрема і з нашою допомогою. Особливо якщо говорити з власного досвіду: майже у 100% випадків, коли до нас звертаються, питання вирішуються, — зазначив Василь Донець.

Він додав, що з 1 травня працює короткий номер 1678 — гаряча лінія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, куди можна звертатися щодо можливих порушень прав.

Як батьки домагалися права дітей на навчання після 9 класу

Нагадаємо, що загалом у спеціальній школі Вознесенська навчається майже 240 дітей. У класах — від п’яти до восьми учнів, а навчання відбувається за адаптованою програмою.

Коли Марина Ковальова дізналася, що її донька не зможе продовжити навчання у школі, спочатку, за словами жінки, вона звернулася до Міністерства освіти і науки України з проханням пояснити, де такі діти можуть навчатися після закінчення 9 класу спеціальної школи.

У відповіді їй повідомили, що діти можуть продовжувати навчання як у спеціальних, так і у закладах загальної середньої освіти. Її звернення також передали до Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації для вирішення питання на місцевому рівні.

Марина Ковальова розповіла, що спочатку в департаменті повідомили, що проблема стосується всієї області та потребує вирішення. Однак згодом у письмовій відповіді зазначили, що діти після 9 класу спеціальної школи нібито не можуть продовжувати навчання, оскільки це не передбачено законодавством. За словами жінки, така позиція не відповідає дійсності та фактично є дискримінаційною, адже всі діти мають право на повну загальну середню освіту.

Не погодившись із такою відповіддю, жінка повторно звернулася до Міністерства освіти і науки України. Після цього Департамент освіти і науки Миколаївської ОВА запропонував перевести дитину до звичайного закладу загальної середньої освіти.

Детальніше про ситуацію з інклюзивною освітою у Вознесенську читайте у статті «МикВісті» «Порушення прав дитини на освіту. Як на Миколаївщині працюють інклюзивні школи?».