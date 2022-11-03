Новый владелец Twitter планирует уволить около 3 700 сотрудников компании – это половина всего персонала.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Об уходе сотрудникам объявят 4 ноября. Маск считает, что такой шаг снизит расходы компании. Также он хочет вернуть работников в офис – право работать с любого места он отменит.

Тем, кого в конце концов уволят, могут выплатить зарплату за два месяца, но это еще на стадии обсуждения. По данным Bloomberg, главный бухгалтер Twitter Inc. Роберт Кайден уже ушел из компании, как только узнал о плане массового сокращения.

Напомним, новый владелец Twitter, американский бизнесмен Илон Маск поставил сотрудникам первый ультиматум : ввести платную верификацию в соцсети в сжатые сроки или уйти из компании.