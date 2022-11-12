В Киеве была утверждена программа частичного возмещения стоимости электрогенераторов и других независимых устройств альтернативного питания.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Согласно решению КГГА, ОСМД и жилищно-строительным кооперативам столицы будут возмещать 75% расходов.

- В связи с введением военного положения в Украине была разработана городская целевая программа для обеспечения ОСМД независимыми приборами альтернативного питания электроэнергии, а также снижение финансовой нагрузки на совладельцев домов, - сообщила депутат КГС Лилия Машинна.

Получить компенсацию можно будет, заполнить и подать заявление, а также добавить в него пакет документов в КГГА.

Напомним, жителям львовских многоэтажек, которые будут покупать генераторы, город будет возвращать 50% их стоимости.

Компания Новая почта, которая доставляет грузы и из-за границы, ответила, будет ли доставлять в Украину генераторы.