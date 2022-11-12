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В Киеве была утверждена программа частичного возмещения стоимости электрогенераторов и других независимых устройств альтернативного питания.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
Согласно решению КГГА, ОСМД и жилищно-строительным кооперативам столицы будут возмещать 75% расходов.
- В связи с введением военного положения в Украине была разработана городская целевая программа для обеспечения ОСМД независимыми приборами альтернативного питания электроэнергии, а также снижение финансовой нагрузки на совладельцев домов, - сообщила депутат КГС Лилия Машинна.
Получить компенсацию можно будет, заполнить и подать заявление, а также добавить в него пакет документов в КГГА.
Напомним, жителям львовских многоэтажек, которые будут покупать генераторы, город будет возвращать 50% их стоимости.
Компания Новая почта, которая доставляет грузы и из-за границы, ответила, будет ли доставлять в Украину генераторы.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В Киеве была утверждена программа частичного возмещения стоимости электрогенераторов и других независимых устройств альтернативного питания.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
Согласно решению КГГА, ОСМД и жилищно-строительным кооперативам столицы будут возмещать 75% расходов.
- В связи с введением военного положения в Украине была разработана городская целевая программа для обеспечения ОСМД независимыми приборами альтернативного питания электроэнергии, а также снижение финансовой нагрузки на совладельцев домов, - сообщила депутат КГС Лилия Машинна.
Получить компенсацию можно будет, заполнить и подать заявление, а также добавить в него пакет документов в КГГА.
Напомним, жителям львовских многоэтажек, которые будут покупать генераторы, город будет возвращать 50% их стоимости.
Компания Новая почта, которая доставляет грузы и из-за границы, ответила, будет ли доставлять в Украину генераторы.