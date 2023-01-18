Основатель и директор компании Agrofusion Сергей Сипко рассказал, как полномасштабная война повлияла на работу его предприятия. В частности, по его словам, налоги компании упали в восемь раз, а количество рабочих значительно уменьшилось.

Об этом Сергей Сипко рассказал в комментарии «НикВести».

– Война повлияла двумя способами. Было положительное влияние – я убедился в том, что команда Agrofusion – это очень сильная команда, огромное количество ответственных смелых честных профессиональных людей. И конечно, это вдохновляет развитие компании в дальнейшем. У нас большинство людей сохранилось, лучшие специалисты остались, а с ушедшими в армию мы поддерживаем связь и надеемся, что скоро они вернутся. Те, кто в силу определенных обстоятельств уехал — работают дистанционно. Коллектив остался, это главная положительная вещь, которая была за время войны. Вторая – это негативная, что заводы разрушены, - сказал Сергей Сипко.

Отвечая на вопросы корреспондента, он сообщил, что на предприятии сейчас работает 430 человек, а в 2021 году работало — 2400 человек.

Что касается налогов, то в 2021 году Agrofusion уплатил 420 миллионов гривен в бюджеты. Из-за полномасштабной войны налоги предприятия сократились в восемь раз, отметил бизнесмен.

— В 2022 году заплатили 90, но часть налогов была сгенерирована в начале войны. Я оцениваю в 50 миллионов (за время полномасштабной войны, – прим.), мы «упали» в 8 раз, – сказал Сергей Сипко.

Ранее сообщалось о том, что за год полномасштабной войны в Николаевской области были разрушены три завода компании Agrofusion.