Некоторые народные депутаты не перестали покупать дорогие автомобили, несмотря на полномасштабное вторжение России. Нардепка «Слуги народа» Ирина Аллахвердиева, например, стала владелицей 500 Mercedes.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.info.

Она купила его в сентябре 2022 года. Автомобиль Mercedes-Benz S500L 2021-го года выпуска стоит не менее 4,4 млн грн.

— При этом в комментарии журналистам Bihus.Info Ирина Аллахвердиева заявила, что автомобиль обошелся ей всего в 1 млн грн, то есть якобы в четыре раза ниже его рыночной стоимости, — отметили журналисты.

Еще один депутат от «Слуг народа» Александр Горобец журналисты в августе 2022-го года заметили под рестораном в центре Киева. Его привез туда свежеприобретенный Mercedes-Benz S560 2017 года выпуска стоимостью $70 тыс. В ответ на вопросы журналистов нардеп заявил, что автомобиль принадлежит его другу-ритейлеру, который нардепа только подвозит. На самом деле владельцем роскошного автомобиля оказался водитель, давно работающий с Воробьем и ожидавший его под рестораном, пока нардеп находился внутри.

Летом 22-го на отца нардепа от «Слуг» Леонида Галушка оформили гибридный Lexus NX300H 2021, а в начале декабря еще и гибрида Volvo XC90 2022 года. Цены на такие начинаются от $40 тыс. и $55 тыс. соответственно. Также журналисты Bihus.Info зафиксировали депутата в правительственном квартале за рулем автомобиля Mercedes-Benz S500 в 2010 году (от $10 тыс.). Все три автомобиля имеют любимые номера нардепа с числом 9899. Напомним, ранее депутат Галушко пользовался Toyota Land Cruiser 200 с аналогичным номерным знаком, принадлежавшим его матери.

На трассе Киев-Чоп в начале января этого года было зафиксировано превышение скорости автомобиля BMW M760Li 2019-го года. На месте пассажира сидела женщина, похожая на нардепку от «Слуг народа» Маргариту Шол. За рулем был человек, похожий на Василия Шола – якобы бывшего мужа депутата. Автомобиль стоимостью минимум $97 тыс. оформлен на мать Василия Шола в ноябре 2022 года.

Другая народная депутат от «Слуг народа» Ольга Василевская-Смаглюк в июле 2022 года приобрела внедорожник Jeep Grand Cherokee 2021 года выпуска. Предварительно она продала свои подержанные автомобили Honda CR-V и Mercedes-Benz GLC. В комментарии Bihus.Info нардепка сообщила, что стоил автомобиль около 1,8 млн. грн., а также, что она подала соответствующие изменения в декларацию.

В мае 2022 года нардеп от «Слуг» Евгений Брагар стал владельцем Lexus CT200h 2012-го года. Это восстановленный «биток», приобретенный у США за $3250. В Украине цены на аналогичные автомобили стартуют с $13,8 тыс.

В мае 2022 года на сына нардепа Евгения Шевченко (избранного от «Слуги народа», а ныне члена депутатской группы «Восстановление Украины») оформили Mercedes-Benz G63 AMG в 2022 году. Цены на такие стартуют с $216 тыс. Ранее журналисты Bihus.Info фиксировали нардепа в правительственном квартале на BMW X5M (от $169 тыс.), тоже оформленном на его сына.

Его «одногруппник», тоже экс-Сновец Артем Дмитрук в этом году поздравил свою аудиторию в Instagram из салона автомобиля Land Rover Range Rover четвертого поколения. Самые дешевые такие стоят на вторичном рынке $35 тыс.

Депутат группы «За будущее» Анатолий Урбанский ранее приезжал в Верховную Раду на Range Rover Autobiography 2019 года, оформленном на его жену. 7 января 2023 года на нее был оформлен Mercedes-Benz G63 AMG 2022 года, который стоит от $216 тыс.

Когда-то нардеп от запрещенной «ОП – ЗЖ», а ныне член группы «Оппозиционная платформа за жизнь и мир» Владимир Кальцев в сентябре 2022 года приобрел Jeep Grand Cherokee в 2013 году. Цены на такие стартуют с $16,8 тыс.

Его соратник по группе Суто Мамоян ранее приезжал в Верховную Раду на Rolls-Royce Cullinan, оформленном на его дядю Арафата Мамояна. В июле 2022 года на дядю нардепа оформили новый Lexus LX500d, стоимостью не менее $123 тыс., а в конце сентября еще и две Toyota Land Cruiser 300, которые в общей сложности стоят не менее $180 тыс.. Обе Toyota журналисты фиксировали в правительственном квартале.

Напомним, что во временно оккупированном Бердянске неизвестные взорвали автомобиль, в котором находилась известная в городе коллаборант Валентина Мамай. Она находится в больнице.