Увечері, 5 листопада українці у різних містах спостерігали яскраво рожеве небо.

Незвичного кольору небо було і у Миколаєві та області, повідомляє кореспондент «НикВести».

Рідкісне явище можна помітити в небі над багатьма областями та у Криму. Подекуди небо стало повністю червоним. А в деяких областях сяйво грає рожевими та зеленими тонами.

Фахівці повідомляють, що українці спостерігають північне сяйво «Аврора». Причиною цього є буря, що виникла на Сонці. За певних умов та великої потужності викиду це сяйво може сягнути й України.

«Сталася потужна геомагнітна буря, пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому», — пише Харківський астроном Володимир Кажанов.

За прогнозами метеорологів геомагнітний шторм триватиме три дні, і вже 8 листопада ситуація з космічною погодою суттєво покращиться.

Ми зібрали для вас підбірку фото незвичного неба з різних регіонів.