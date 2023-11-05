Увечері, 5 листопада українці у різних містах спостерігали яскраво рожеве небо.
Незвичного кольору небо було і у Миколаєві та області, повідомляє кореспондент «НикВести».
Рідкісне явище можна помітити в небі над багатьма областями та у Криму. Подекуди небо стало повністю червоним. А в деяких областях сяйво грає рожевими та зеленими тонами.
Фахівці повідомляють, що українці спостерігають північне сяйво «Аврора». Причиною цього є буря, що виникла на Сонці. За певних умов та великої потужності викиду це сяйво може сягнути й України.
«Сталася потужна геомагнітна буря, пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому», — пише Харківський астроном Володимир Кажанов.
За прогнозами метеорологів геомагнітний шторм триватиме три дні, і вже 8 листопада ситуація з космічною погодою суттєво покращиться.
Ми зібрали для вас підбірку фото незвичного неба з різних регіонів.
|
Як повернути кошти, якщо ви дали в борг без застави?Максим Коваль
|
|
Фейсбук, Телеграм, Інстаграм: як медіа Миколаєва працюють в соцмережахКатерина Середа
|
Увечері, 5 листопада українці у різних містах спостерігали яскраво рожеве небо.
Незвичного кольору небо було і у Миколаєві та області, повідомляє кореспондент «НикВести».
Рідкісне явище можна помітити в небі над багатьма областями та у Криму. Подекуди небо стало повністю червоним. А в деяких областях сяйво грає рожевими та зеленими тонами.
Фахівці повідомляють, що українці спостерігають північне сяйво «Аврора». Причиною цього є буря, що виникла на Сонці. За певних умов та великої потужності викиду це сяйво може сягнути й України.
«Сталася потужна геомагнітна буря, пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому», — пише Харківський астроном Володимир Кажанов.
За прогнозами метеорологів геомагнітний шторм триватиме три дні, і вже 8 листопада ситуація з космічною погодою суттєво покращиться.
Ми зібрали для вас підбірку фото незвичного неба з різних регіонів.