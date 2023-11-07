Продажі тайванської Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co), найбільшого у світі виробника iPhone, у жовтні знизилися після того, як Китай почав розслідування щодо компанії.

Про це пише Bloomberg.

Найважливіший партнер Apple прозвітував про зниження доходів у жовтні на 4,6% до 741,2 мільярдів тайванських доларів (23 мільярда доларів США).

«Операції будуть послідовно зростати», — заявили в компанії, не надавши подробиць.

Попри це, Foxconn підтверджує «прогноз значного зростання» на четвертий квартал — зазвичай, найрезультативніший для неї через відвантаження iPhone наприкінці року. У вересні Apple представила свій 15-й iPhone.

«Розслідування в Китаї ускладнює становище Apple на її найбільшому міжнародному ринку та виробничій базі. Державні регулятори проводять податкові перевірки та перевіряють землекористування Foxconn», — написав Bloomberg із посиланням на китайські державні ЗМІ.

При цьому, додає агентство, інвестори стали більш обережними щодо перспектив iPhone в Китаї, на який припадає близько п'ятої частини продажів Apple.

«Споживча економіка країни падає, в той час як американський бізнес стикається з усе більш ворожим середовищем, оскільки технологічний конфлікт Китаю зі США триває. Несподіваний дебют смартфона Huawei з передовим процесором 5G китайського виробництва також спровокував націоналістичні настрої і відібрав продажі у iPhone», — додав Bloomberg.

У пресслужбі Foxconn заявили, що компанія співпрацюватиме з владою.

«Дотримання законів і правил є основним принципом групи в усьому світі. Ми будемо активно співпрацювати з відповідними органами влади», — йдеться в заяві, яку цитує Financial Times.

У серпні засновник Foxconn Террі Гоу висунув свою кандидатуру на пост президента Тайваню. У зверненні до виборців мільярдер заявив, що збирається принести «50 років миру в Тайванську протоку» і закласти «найглибшу основу для взаємної довіри» з обох її боків.

При цьому Террі Гоу пообіцяв, що «не піддасться на погрози Китаю», додавши, що у нього немає «особистих» активів у країні, і що він не отримує вказівок від влади КНР. Мільярдер також засумнівався, що Китай зважиться конфіскувати активи Foxconn, оскільки тоді Пекіну доведеться пояснювати перебої з поставками головним клієнтам компанії, таким як Apple, Tesla, Amazon і Nvidia.

Нагадаємо, Нідерланди, Німеччина та Бельгія заявили, що розглянуть питання про те, що iPhone 12 випромінює занадто багато електромагнітного випромінювання, після того як Франція наказала Apple припинити продажі.