 Apple виплатить компенсації власникам iPhone через позов про Apple Intelligence та Siri

Apple заплатить 250 млн доларів за «неіснуючий» штучний інтелект в iPhone

Apple виплатить компенсації власникам iPhone, ілюстративне фото istockphoto.com

Apple виплатить 250 мільйонів доларів власникам iPhone, щоб закрити судову справу через скандал із рекламою штучного інтелекту.

Як повідомляє BBC, користувачі звинуватили компанію в обмані: Apple активно піарила систему Apple Intelligence та «нову» Siri, хоча насправді цих функцій у смартфонах не було.

Адвокати впевнені, що Apple просто намагалася не пасти задніх на фоні конкурентів на кшталт OpenAI, тому обіцяла перетворити Siri на крутого помічника, але обіцянку не стримала.

Навіть iPhone 16 вийшов без заявленого ШІ. У самій компанії провину не визнають і кажуть, що миряться лише для того, щоб не витрачати час на суди та спокійно працювати далі.

Гроші — від 25 до 95 доларів — зможуть отримати покупці iPhone 15 та 16 у США, які придбали гаджети з червня 2024-го по березень 2025 року.

Нагадаємо, що у 2024 році, вперше у своїй історії Apple та Google «стоять на шляху до довгої суперечки» з регулюючими органами через питання монопольного становища.

