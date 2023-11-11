Україна й Міжнародний валютний фонд вдруге переглянули механізм розширеного фінансування. Наступними тижнями виконавча рада МВФ має схвалити угоду про передачу Україні 900 мільйонів доларів.

Про це повідомили в пресслужбі МВФ.

Зазначається, що ці кошти передадуть у межах чотирирічної програми розширеного фінансування для України на загальні 15,6 мільярда доларів.

У МВФ додали, що програму виконують за планом, «попри надзвичайно складну ситуацію».

«Усі кількісні критерії ефективності на кінець червня та індикативні цілі на кінець вересня виконано. Більшість структурних контрольних показників також було досягнуто, а деякі інші виконано з деякою затримкою або виконуються, що свідчить про незмінну відданість органів (української, ред.) влади загальному порядку денному реформ», — сказали в установі.

Також у МВФ відзначили, що попри «руйнівний вплив» війни на економіку Україні вдалося зберегти макроекономічну та фінансову стабільність «завдяки виваженій політиці, а також постійній та своєчасній зовнішній підтримці». Крім того, там вказали, що нещодавній перехід Національного банку України до керованої гнучкості обмінного курсу, зміцнить стійкість української економіки.

Зокрема, в установі також уточнили, що в Україні зберігається складне середовище для державних фінансів через високий бюджетний дефіцит.

«Фінансова система (України, — ред.) залишається стабільною, ліквідною та високо забезпеченою завдяки широкомасштабним надзвичайним заходам, але з огляду на невизначеність, пов’язану з війною, необхідна постійна пильність», — підсумували в Міжнародному валютному фонді.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України за підсумками 2023 року на рівні 2%, що значно відрізняється від квітневого прогнозу Фонду на цей рік, який мав негативну динаміку на рівні «мінус» 3% для охопленої війною країни.