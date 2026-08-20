 У Миколаєві за майже ₴10 млн відремонтують відділення для жінок із дітьми у складних обставинах

  • четвер

    20 серпня, 2026

  • 27.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 серпня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 27.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 12:00, 20 серпня, 2026

У Миколаєві за майже ₴10 млн відремонтують відділення для жінок із дітьми у складних обставинах

Простір «Затишно Space» у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»Простір «Затишно Space» у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві планують відремонтувати приміщення відділення соціальної підтримки жінок із дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. На роботи готові витратити до 9,9 мільйона гривень.

Тендер оголосив Міський територіальний центр соціального обслуговування, пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи публічних закупівель Prozorro.

Йдеться про приміщення у провулку Київському, 1. Завершити ремонт мають до 31 травня 2027 року.

Реклама

Ремонт фінансують завдяки благодійній допомозі Представництва Тайбею. У документації зазначено, що благодійник визначив небажаним використання обладнання китайських брендів.

Судячи з технічного завдання, приміщення планують комплексно оновити. Спочатку підрядник демонтує старі підлоги, частину перегородок, двері, облицювання та старі комунікації. Після цього облаштують нові перегородки, відремонтують стіни й стелі, покладуть лінолеум та плитку, встановлять нові двері.

Окремо оновлять санвузли, водопостачання та каналізацію. У приміщеннях встановлять унітази, умивальники, душові, бойлери та сушарки для рук. Також передбачені сім кондиціонерів.

Планують замінити й частину системи опалення: старі труби та радіатори демонтують, натомість прокладуть нові трубопроводи й встановлять нові радіатори. Також оновлять електрику та освітлення.

Приміщення мають зробити доступнішим для людей з інвалідністю. Для цього встановлять дві підіймальні платформи, а на сходах — нові поручні.

Частину обладнання для ремонту вже має замовник. Зокрема, це кондиціонери, душові системи, умивальники, бойлери, унітази, гіпсокартон та протипожежні двері.

На виконані роботи підрядник має надати гарантію щонайменше три роки.

Нагадаємо, у Миколаєві триває тендер на будівництво протирадіаційного укриття для дитячого садка №75 за 86,05 мільйонів гривень. Закупівлю на будівництво укриття оголошували тричі.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

Останні новини про: Міжнародна допомога

Партнери з Німеччини передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором
Україна отримала 40 генераторів від Філіппін для соціально важливих об’єктів
В Польщі пропонують створити «Європейський легіон» та залучити українських ветеранів
Реклама
Читайте також:
новини
На Миколаївщині є 315 шкільних автобусів, але бракує водіїв

Альона Коханчук
новини
«АТБ» просить міськраду Миколаєва здати в оренду землю під зруйнованим під час обстрілів супермаркетом

Юлія Лук’яненко
новини
Житель поскаржився на витік стоків у Бузький лиман у Миколаєві — джерело не знайшли

Юлія Лук’яненко
новини
Після 10 років намагань землю під стадіоном у парку Перемоги таки передають у власність Миколаєва

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві двом Героям України посмертно хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин»

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Міжнародна допомога

В Польщі пропонують створити «Європейський легіон» та залучити українських ветеранів
Україна отримала 40 генераторів від Філіппін для соціально важливих об’єктів
Партнери з Німеччини передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором

На Миколаївщині є 315 шкільних автобусів, але громадам бракує водіїв

«АТБ» просить міськраду Миколаєва здати в оренду землю під зруйнованим під час обстрілів супермаркетом

4 години тому

Зранку Корабельний район Херсона атакували дрони, постраждали восьмеро людей

Головне сьогодні