У Миколаєві за майже ₴10 млн відремонтують відділення для жінок із дітьми у складних обставинах

Простір «Затишно Space» у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві планують відремонтувати приміщення відділення соціальної підтримки жінок із дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. На роботи готові витратити до 9,9 мільйона гривень.

Тендер оголосив Міський територіальний центр соціального обслуговування, пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи публічних закупівель Prozorro.

Йдеться про приміщення у провулку Київському, 1. Завершити ремонт мають до 31 травня 2027 року.

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Ремонт фінансують завдяки благодійній допомозі Представництва Тайбею. У документації зазначено, що благодійник визначив небажаним використання обладнання китайських брендів.

Судячи з технічного завдання, приміщення планують комплексно оновити. Спочатку підрядник демонтує старі підлоги, частину перегородок, двері, облицювання та старі комунікації. Після цього облаштують нові перегородки, відремонтують стіни й стелі, покладуть лінолеум та плитку, встановлять нові двері.

Окремо оновлять санвузли, водопостачання та каналізацію. У приміщеннях встановлять унітази, умивальники, душові, бойлери та сушарки для рук. Також передбачені сім кондиціонерів.

Планують замінити й частину системи опалення: старі труби та радіатори демонтують, натомість прокладуть нові трубопроводи й встановлять нові радіатори. Також оновлять електрику та освітлення.

Приміщення мають зробити доступнішим для людей з інвалідністю. Для цього встановлять дві підіймальні платформи, а на сходах — нові поручні.

Частину обладнання для ремонту вже має замовник. Зокрема, це кондиціонери, душові системи, умивальники, бойлери, унітази, гіпсокартон та протипожежні двері.

На виконані роботи підрядник має надати гарантію щонайменше три роки.

Нагадаємо, у Миколаєві триває тендер на будівництво протирадіаційного укриття для дитячого садка №75 за 86,05 мільйонів гривень. Закупівлю на будівництво укриття оголошували тричі.