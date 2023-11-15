Інфляція на споживчому ринку Миколаївської області у жовтні 2023 року порівняно з вереснем становила 1,1%, з початку року — 4%.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики в Миколаївській області.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць підвищились на 1,3%. Найбільше подорожчали яйця — на 10,6%. На 6,6-2,6% зросли ціни на овочі, масло вершкове, молоко, сало, рис, макаронні вироби, сир і м’який сир (творог). При цьому крупи гречані здешевіли на 14,3%, олія соняшникова — на 4,7%, фрукти — на 3,5%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 1,8%. Одяг і взуття стали дорожчими на 2,2% за рахунок зростання цін на зимовий асортимент взуття на 6%.

Ціни на транспорт підвищились на 1,5% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,5%. Натомість проїзд у міжміському поїзді подешевшав на 7,2%.

Внаслідок здорожчання послуг кафе на 6,9% та готелів — на 3,6%, ціни у сфері ресторанного і готельного бізнесу зросли на 3,8%.

Згідно з інформацією Держстату, середній рівень інфляції по Україні з початку року становив 3,8%. Тобто трохи менше, ніж на Миколаївщині.

Найбільше подорожчали товари та послуги у Запорізькій (4,9%), Київській (4,8%) та Черкаській областях (4,6%).

Зазначимо, що станом на червень рівень інфляції в Миколаївській області становив 5,2%. Також Миколаївщина була у списку областей з найбільшим рівнем інфляції з початку року. Однак з часом ріст цін в регіоні сповільнився. Наприклад, у вересні інфляція порівняно з серпнем становила 0,5%, з початку року — 2,9%.