Народний депутат України Артем Чорноморов, що представляє Миколаївщину у Раді, відвідав зустріч з представниками Комітету із сільського господарства та розвитку сільських територій Європарламенту в Брюсселі.

За його словами, під час зустрічі з європейськими колегами вони обговорили проблемні питання експорту агропродукції українських виробників та узгодження українських законів із європейським законодавством та стандартами.

«Особливу увагу приділили захисту інтересів наших фермерів на європейському ринку», — зазначив Артем Чорноморов.

Також він наголосив, що на зустрічі також обговорили тему блокування польськими перевізниками кордону з Україною для комерційного автотранспорту.

Нагадаємо, раніше народний депутат Артем Чорноморов підняв питання внесення змін до законодавства України, щоб захистити людей, які здають свої паї в оренду недобросовісним фермерам.