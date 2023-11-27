Під тимчасово захопленим Мелітополем Запорізької області сили спротиву підірвали автомобіль кадирівців. Цьому передувала перестрілка.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«Минулими вихідними в районі селища Мирне місцеві жителі чули перестрілку. Як з'ясували згодом — між партизанами та окупантами», — розповів він.
За даними Івана Федорова, після кадирівці очікували на підмогу, коли «несподівано» вибухнула їх «Нива».
«Автомобіль згорів. Кількість жертв наразі встановлюється», — додав мер міста.
Нагадаємо, 26 листопада, безпілотники намагалися атакувати авіаційний завод у Смоленській області Росії.
Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна може завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах у відповідь на її атаки по українській енергоінфраструктурі.
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Під тимчасово захопленим Мелітополем Запорізької області сили спротиву підірвали автомобіль кадирівців. Цьому передувала перестрілка.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«Минулими вихідними в районі селища Мирне місцеві жителі чули перестрілку. Як з'ясували згодом — між партизанами та окупантами», — розповів він.
За даними Івана Федорова, після кадирівці очікували на підмогу, коли «несподівано» вибухнула їх «Нива».
«Автомобіль згорів. Кількість жертв наразі встановлюється», — додав мер міста.
Нагадаємо, 26 листопада, безпілотники намагалися атакувати авіаційний завод у Смоленській області Росії.
Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна може завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах у відповідь на її атаки по українській енергоінфраструктурі.