Власники нафтових танкерів у Греції скоротили кількість нафти з РФ, яку вони перевозять, і це рішення може остаточно перервати потік російської нафти.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що кількість грецьких танкерів, що прямують до Росії, цього місяця скоротиться на чверть порівняно з минулим і на 60% порівняно з червнем, свідчать дані відстеження суден, зібрані агентством.

«Це може занепокоїти чиновників у Кремлі, оскільки країна все ще потребує допомоги від іноземних суднових операторів, щоб доставити всі свої барелі на світовий ринок, зазначає видання», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що грецькі танкери в листопаді перевезуть лише 15 вантажів флагманської російської нафти марки Urals з портів Балтійського і Чорного морів. У жовтні вони перевезли 20. Обмеження ціни «Групою семи» означає, що компанії в ЄС можуть перевозити російську нафту лише за ціною 60 доларів за барель або нижче. Незважаючи на те, що в липні ціна Urals підскочила вище цього рівня, торгівля не припинилася.

«Очевидне зменшення участі Греції збіглося з ознаками того, що загальний обсяг російського експорту також скоротиться. Таке падіння суперечило б меті встановлення верхньої межі ціни, яка полягає в тому, щоб зберегти поставки російської нафти, позбавивши Росію доходів. Все ще можливо, що деякі грецькі власники повернуться до торгівлі з Росією, коли вони матимуть час повністю оцінити листи Мінфіну США», — пише Bloomberg.

Якщо поточні темпи експорту збережуться, а вже заплановані поставки відбудуться за графіком, поставки російської нафти можуть скоротитися приблизно на 150 тисяч барелів на добу цього місяця.

Раніше повідомлялося, що українська сторона виключила три грецькі компанії-перевізники з переліку міжнародних спонсорів війни, які припинили транспортування російської нафти.

Нагадаємо, що Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили компанії, юридичні особи, а також танкери, які перевозили російську нафту в порушення встановленої стелі цін у 60 доларів за барель.