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У Корабельному районі Миколаєва планують за 2024 рік витратити 2 мільйони гривень на санітарне прибирання неупорядкованих територій.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради має заплатити за роботи 2 мільйони 98 тисяч гривень привіт. Мова йде про вирубку порослі, вигрібання опалого листя, знищення амброзії та бур’янів, зривання самовільно розміщених об’яв та оголошень, підмітання, прибирання сміття тощо на територіях, що не закріплені за жодною юридичною або фізичною особою (неупорядковані) за щоденним завданням замовника. Також передбачено вивезення сміття на міське сміттєзвалище.

Роботи підрядник має виконувати напротязі 2024 року. Переможця тендеру адміністрація району обере на аукціоні, що заплановано на 18 грудня.

Нагадаємо, що адміністрація Корабельного району Миколаєва оголосила тендер на ремонт дорожнього покриття двох кварталів по вулиці Калиниченка.

Також повідомлялося, що в Корабельному районі Миколаєва капітально відремонтують площу біля адмінбудівлі для облаштування безбар’єрного простору до Центру надання адміністративних послуг.