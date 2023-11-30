Адміністрація Заводського району Миколаєва витратить ще 1,5 мільйони гривень на ремонт 18 майданчиків під контейнери для збору ТПВ.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Нагадаємо, що у на початку листопада адміністрація вже замовила за 1,2 мільйони гривень облаштування 12 майданчиків під контейнери для збору ТПВ.
Цього разу мова йде про облаштування ще 18 майданчиків:
Нагадаємо, що у Заводському районі Миколаєва збираються зробити поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Заліщука.
Також адміністрація Заводського району Миколаєва збирається капітально відремонтувати скейт-майданчик біля спортивного комплексу «Надія».
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Адміністрація Заводського району Миколаєва витратить ще 1,5 мільйони гривень на ремонт 18 майданчиків під контейнери для збору ТПВ.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Нагадаємо, що у на початку листопада адміністрація вже замовила за 1,2 мільйони гривень облаштування 12 майданчиків під контейнери для збору ТПВ.
Цього разу мова йде про облаштування ще 18 майданчиків:
Нагадаємо, що у Заводському районі Миколаєва збираються зробити поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Заліщука.
Також адміністрація Заводського району Миколаєва збирається капітально відремонтувати скейт-майданчик біля спортивного комплексу «Надія».