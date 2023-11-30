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Адміністрація Заводського району Миколаєва витратить ще 1,5 мільйони гривень на ремонт 18 майданчиків під контейнери для збору ТПВ.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Нагадаємо, що у на початку листопада адміністрація вже замовила за 1,2 мільйони гривень облаштування 12 майданчиків під контейнери для збору ТПВ.

Цього разу мова йде про облаштування ще 18 майданчиків:

Біля будинку №3-Б по вулиці Бузький бульвар

Біля будинку №5по вулиці Бузький бульвар

Біля будинку №50 по вулиці Шосейній

Біля будинку №22 по вулиці Крилова

Біля будинку №51 по вулиці 8 Березня

Біля будинку №30 по вулиці Георгія Гонгадзе

Біля будинку №111 по вулиці Шосейній

Біля будинку №26 по вулиці Дунаєва

Біля будинку №59 по вулиці Фалєєвській

Біля будинку №69 по вулиці Фалєєвській

Біля будинку №50 по вулиці Мала Морська

Біля будинку №46 по вулиці Садовій

Біля будинку №50 по вулиці Садовій

По вулиці Кузнецька ріг вулиці 2 Слобідській

Біля будинку №71 по вулиці 2 Слобідській

Біля будинку №206 по вулиці Пограничній

Біля будинку №128 по вулиці Пограничній

Біля будинку №24 по вулиці Новосільській

Нагадаємо, що у Заводському районі Миколаєва збираються зробити поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Заліщука.

Також адміністрація Заводського району Миколаєва збирається капітально відремонтувати скейт-майданчик біля спортивного комплексу «Надія».