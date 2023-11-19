Адміністрація Заводського району Миколаєва збирається капітально відремонтувати скейт-майданчик біля спортивного комплексу «Надія».

Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Оголошена вартість робіт складає за 2,1 мільйона гривень. Підрядник повинен буде до 20 грудня 2023 року відремонтувати асфальтобетонне покриття, встановити огорожі, облаштувати сходи, замінити каналізаційні труби, встановити світильники, а також встановити малі архітектурні форми (трампліни, рейли, квотерпайпи та інше) для безпосередньо тренувань на скейт-майданчику.

Наразі триває процес подачі заявок на участь в аукціоні, переможця обиратимуть після 22 листопада 2023 року.

Нагадаємо, що роботи з облаштування скейт-парку просто неба у Заводському районі Миколаєва розпочалися у вересні 2019 року. До цього на тому місці знаходилася льодова ковзанка.

Згодом тодішній директор комунальної установи «Агентство розвитку Миколаєва» Віталій Воронов показав фотографії перших робіт з обладнання скейт-парку.