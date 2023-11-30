Сьогодні вночі, 30 листопада, стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка знаходиться в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власні джерела.

«Фактично, це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових постачання, паралізовано», — повідомили співрозмовники.

В СБУ поки ситуацію офіційно не коментують. Джерела видання повідомли, що під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони Росії заявили, що вночі 13 вересня українські військові вдарили десятьма ракетами по судноремонтному заводу в окупованому Севастополі, пошкодивши два кораблі. Окупаційна влада заявила про 24 поранених.

Пізніше стало відомо, що військова контррозвідка СБУ та ВМС України вночі повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії — «відмінусували» російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 мільярда доларів.