СБУ вдарила по місцю зберігання «Шахедів» у Татарстані
- Даріна Мельничук
14:27, 09 серпня, 2025
Вранці 9 серпня дрони Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України уразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання «Шахеди», а також іноземні компоненти до них.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Склад, по якому завдали удару, розташований у населеному пункті Кзил-Юл у російській Республіці Татарстан, приблизно за 1300 кілометрів від України.
Безпілотник ЦСО «А» СБУ влучив у будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочалася пожежа. Відстань від України до точки ураження — близько 1300 кілометрів.
Нагадаємо, Сили оборони України завдали удару по паливно-заправному комплексу аеропорту «Сочі».
Також Служба безпеки України повідомила про спецоперацію на аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Українські безпілотники атакували п’ять російських винищувачів, авіаційний склад, а один літак було знищили повністю.
