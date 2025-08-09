Вже 43 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

СБУ вдарила по місцю зберігання «Шахедів» у Татарстані

Пожежа внаслідок удару дрона по місцю зберігання «шахедів» Скриншот із відео, яке поширили у соцмережахПожежа внаслідок удару дрона по місцю зберігання «шахедів» Скриншот із відео, яке поширили у соцмережах

Вранці 9 серпня дрони Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України уразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання «Шахеди», а також іноземні компоненти до них.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Склад, по якому завдали удару, розташований у населеному пункті Кзил-Юл у російській Республіці Татарстан, приблизно за 1300 кілометрів від України.

Безпілотник ЦСО «А» СБУ влучив у будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочалася пожежа. Відстань від України до точки ураження — близько 1300 кілометрів.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали удару по паливно-заправному комплексу аеропорту «Сочі».

Також Служба безпеки України повідомила про спецоперацію на аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Українські безпілотники атакували п’ять російських винищувачів, авіаційний склад, а один літак було знищили повністю.

