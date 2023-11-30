Депутати Миколаївської міськради підтримали продовження програми «Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2023 роки» на 2024 рік. На це з міського бюджету буде виділено 18,9 мільйонів гривень.

Таке рішення депутати прийняли під час сесії міськради 28 листопада, повідомляють «НикВести».

Більша частина цієї суми буде витрачена на придбання миколаївськими силовиками необхідних транспортних засобів та автомобільного обладнання. Виконуючий обовʼязки начальника ГУ НП в Миколаївській області Віталій Данила пояснив це необхідністю швидко реагувати на виклики громадян.

— Автомобілі потрібні більше для того, щоб відпрацьовувати виклики, виклики громадян на лінію 102. У нас дякуючи програмі ми вже придбали транспортні засоби і виклики покращилися. Наприклад зараз на реагування на виклики по місту Миколаєву складає до 8 хвилин. І думаю ми можемо ще покращити даний напрямок, — сказав він.

Так, відповідно до проекту рішення міськради, кошти будуть розподілені для потреб:

— Головному управлінню Національної поліції в Миколаївській області на суму 2 мільйони 500 тисяч гривень на придбання легкових оперативно-спеціалізованих автомобілів (брендованих відповідно до кольорографічних схем, оснащених розпізнавальними знаками та надписами для транспортних засобів поліції), автомобільного обладнання, проблискових маячків в комплекті, засобів зв’язку, комп’ютерної та оргтехніки, меблів для облаштування службових кабінетів, а також сплату адміністративних послуг і зборів за державну реєстрацію транспортних засобів, сплату реєстраційних документів та номерних знаків.

— Управлінню патрульної поліції в Миколаївській області на суму 5 мільйонів 200 тисяч гривень на капітальний ремонт адміністративної будівлі управління патрульної поліції в Миколаївській області Департаменту патрульної поліції.

— Військової частини 3039 Національної гвардії України на суму 2 мільйони 200 тисяч гривень на придбання спеціальних патрульних автомобілів, комплекту інженерно-технічних засобів охорони спеціальних автомобілів типу «АЗ», принтера, формату А-3.

— Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України на суму 2 мільйони 500 тисяч гривень на придбання транспортних засобів Renault Duster, а також сплату адміністративних послуг і зборів за державну реєстрацію транспортних засобів, сплату реєстраційних документів та номерних знаків.

— Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на суму 1 мільйон 800 тисяч гривень на придбання спеціалізованого службового автомобіля, сплати адміністративних послуг і зборів за державну реєстрацію транспортних засобів, сплати реєстраційних документів та номерних знаків.

— Адміністрацій Заводського та Центрального районів на суму в межах бюджету на поточний ремонт та облаштування приміщення для створення належних умов для роботи та відпочинку поліцейських офіцерів, придбання оргтехніки для роботи офіцерів проєкту «Поліцейський офіцер громади», а також оплату комунальних послуг.

— Головного управління Національної поліції в Миколаївській області на суму 2 мільйони 282 тисячі гривень на придбання автомобілів для поліцейських офіцерів громади, паливно-мастильних матеріалів для них, а також сплати адміністративних послуг і зборів за державну реєстрацію транспортних засобів, сплати реєстраційних документів та номерних знаків.

Також за словами Віталія Данили, автомобілі сприятимуть відпрацюванню порушень комендантської години.

— Також ми останнім часом разом з патрульною поліцією почали відпрацьовувати порушення комендантської години. Є такі ситуації, коли порушується свідомо, а є ситуації, коли людина просто не змогла добратися додому. Це для тих громадян які дійсно не встигли приїхати додому з поважних причин. У таких випадках можемо доставляти додому якщо громадянин живе в іншій частині міста, — сказав він.

Нагадаємо, у квітні цього року депутати не підтримали придбання автомобілів для правоохоронців міста, яке передбачались у змінах до програми сприяння діяльності правоохоронних органів на 2020-2023 роки.

В свою чергу депутат Максим Коваленко заявив, що ці кошти можна направити на більш кориснішу справу.