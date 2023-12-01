Фонд державного майна (ФДМУ) продаватиме через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі «Прозорро. Продажі» конфісковане російське майно.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що відповідне рішення затвердив уряд на наприкінці листопада.

«Організатором електронних торгів з продажу санкційного майна в системі Прозорро. Продажі буде Фонд державного майна (ФДМУ). А гроші від його продажу й оренди йтимуть на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії», — йдеться в повідомленні.

У міністерстві пояснюють, що учасники аукціонів з продажу санкційного майна зможуть брати в них участь, зареєструвавшись через один з акредитованих в системі Прозорро. Продажі майданчиків, актуальний перелік яких завжди доступний за посиланням.

Крім того, уся інформація про онлайн-аукціони з продажу санкційних активів буде доступна на офіційному сайті prozorro. sale.

— Щоб запустити продажі санкційного майна, Міністерство економіки розробило, а Кабінет міністрів прийняв відповідний Порядок. Це створює комплексну законодавчу рамку для управління різного роду активами, повʼязаними з країною-агресором, а також підвищує довіру потенційних інвесторів до системи управління публічним майном й сприяє залученню довгострокових інвестицій. А це наш пріоритет на найближчі роки, — зазначив заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Нагадаємо, минулого року Теруправління ДБР Миколаєва передало в управління держави майно країни-агресора на понад 4 мільярди гривень.