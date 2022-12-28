Теруправление ДБР Николаева передало в управление государства имущество страны-агрессора более чем на 4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс- служба ведомства.

Отмечается, что с 24 февраля 2022 благодаря работе Теруправления ДБР Николаева было выявлено и передано в пользование государства имущество государства-агрессора и его приспешников на сумму более 4,3 миллиарда гривен.

Среди них:

4 объекта недвижимого имущества;

11 морских судов;

292 железнодорожных вагона

10 автомобилей

730 тысяч пар обуви

57 тысяч единиц одежды

655 единиц швейного оборудования

12,3 тысячи тонн железорудной продукции

142 тысяч тонн удобрений

100 тонн сырья из пластика и древесины

700 тысяч тонн принадлежностей и оборудования

50 тонн строительных материалов

1260 тонн продуктов питания

780 тонн мяса

Напомним, Печерский райсуд Киева наложил арест на 7 люксовых гостиниц и 2 столичных торгово-развлекательных центра, принадлежащих гражданам РФ.