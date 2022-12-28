Теруправление ДБР Николаева передало в управление государства имущество страны-агрессора более чем на 4 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс- служба ведомства.
Отмечается, что с 24 февраля 2022 благодаря работе Теруправления ДБР Николаева было выявлено и передано в пользование государства имущество государства-агрессора и его приспешников на сумму более 4,3 миллиарда гривен.
Среди них:
Напомним, Печерский райсуд Киева наложил арест на 7 люксовых гостиниц и 2 столичных торгово-развлекательных центра, принадлежащих гражданам РФ.
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Теруправление ДБР Николаева передало в управление государства имущество страны-агрессора более чем на 4 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс- служба ведомства.
Отмечается, что с 24 февраля 2022 благодаря работе Теруправления ДБР Николаева было выявлено и передано в пользование государства имущество государства-агрессора и его приспешников на сумму более 4,3 миллиарда гривен.
Среди них:
Напомним, Печерский райсуд Киева наложил арест на 7 люксовых гостиниц и 2 столичных торгово-развлекательных центра, принадлежащих гражданам РФ.