Печерский райсуд Киева наложил арест на 7 люксовых гостиниц и 2 столичных торгово-развлекательных центра, принадлежащих гражданам РФ.
Об этом сообщили Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований .
Арест был наложен на имущество, принадлежащее группе компаний и лицам, связанным с преступной организацией «лужниковцы». Среди ее организаторов, по версии следствия, — заместитель председателя Госдумы и еще два гражданина РФ.
Так, по решению суда наложен арест с запретом отчуждения, распоряжения и использования недвижимым имуществом на:
Эти гостиницы признаны вещественными подтверждениями в рамках уголовного производства.
Также арест был наложен на два ТРЦ: «Метроград» и «Метрополис». Кроме того, арест наложен на корпоративные права предприятий, владеющих этими объектами недвижимости.
ДБР проверяет причастность подозреваемых граждан РФ к деятельности преступной организации, совершившей ряд преступлений на территории Украины. Установлено, что участники этой организации противоправно завладели частью энергетической критической инфраструктуры Украины (облэнерго) и другими бизнесами страны.
11 ноября суд города арестовал доли в стратегических украинских предприятиях (Житомыроблэнерго, Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Черновцыоблэнерго и Ровнооблэнерго) и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть эти же лица.
А 30 ноября работники ДБР сообщили о подозрении заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову, проголосовавшему за ряд федеральных законов по включению Запорожской, Херсонской областей и АР Крым в состав РФ.
Сейчас правоохранители продолжают розыск и выявление других активов преступной организации как на территории Украины, так и за ее пределами, для возмещения нанесенного Украине ущерба в частности из-за конфискации имущества.
Напомним, в Великобритании арестовали бизнесмена Грэма Бонэм-Картера , которого обвиняют в помощи в обходе санкций США российскому олигарху Олегу Дерипаске, которому принадлежит Николаевский глиноземный завод.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Печерский райсуд Киева наложил арест на 7 люксовых гостиниц и 2 столичных торгово-развлекательных центра, принадлежащих гражданам РФ.
Об этом сообщили Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований .
Арест был наложен на имущество, принадлежащее группе компаний и лицам, связанным с преступной организацией «лужниковцы». Среди ее организаторов, по версии следствия, — заместитель председателя Госдумы и еще два гражданина РФ.
Так, по решению суда наложен арест с запретом отчуждения, распоряжения и использования недвижимым имуществом на:
Эти гостиницы признаны вещественными подтверждениями в рамках уголовного производства.
Также арест был наложен на два ТРЦ: «Метроград» и «Метрополис». Кроме того, арест наложен на корпоративные права предприятий, владеющих этими объектами недвижимости.
ДБР проверяет причастность подозреваемых граждан РФ к деятельности преступной организации, совершившей ряд преступлений на территории Украины. Установлено, что участники этой организации противоправно завладели частью энергетической критической инфраструктуры Украины (облэнерго) и другими бизнесами страны.
11 ноября суд города арестовал доли в стратегических украинских предприятиях (Житомыроблэнерго, Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Черновцыоблэнерго и Ровнооблэнерго) и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть эти же лица.
А 30 ноября работники ДБР сообщили о подозрении заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову, проголосовавшему за ряд федеральных законов по включению Запорожской, Херсонской областей и АР Крым в состав РФ.
Сейчас правоохранители продолжают розыск и выявление других активов преступной организации как на территории Украины, так и за ее пределами, для возмещения нанесенного Украине ущерба в частности из-за конфискации имущества.
Напомним, в Великобритании арестовали бизнесмена Грэма Бонэм-Картера , которого обвиняют в помощи в обходе санкций США российскому олигарху Олегу Дерипаске, которому принадлежит Николаевский глиноземный завод.