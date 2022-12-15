Печерский райсуд Киева наложил арест на 7 люксовых гостиниц и 2 столичных торгово-развлекательных центра, принадлежащих гражданам РФ.

Об этом сообщили Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований .

Арест был наложен на имущество, принадлежащее группе компаний и лицам, связанным с преступной организацией «лужниковцы». Среди ее организаторов, по версии следствия, — заместитель председателя Госдумы и еще два гражданина РФ.

Так, по решению суда наложен арест с запретом отчуждения, распоряжения и использования недвижимым имуществом на:

Premier Hotel Rus (Киев);

Premier Hotel Lybid (Киев);

Premier Hotel Dnister (Львов);

Premier Hotel Odesa (Одесса);

Premier Palace Hotel (Киев);

Premier Compass Hotel Oleksandriya (Александрия);

Premier Hotel Slavutych (Киев).

Эти гостиницы признаны вещественными подтверждениями в рамках уголовного производства.

Также арест был наложен на два ТРЦ: «Метроград» и «Метрополис». Кроме того, арест наложен на корпоративные права предприятий, владеющих этими объектами недвижимости.

ДБР проверяет причастность подозреваемых граждан РФ к деятельности преступной организации, совершившей ряд преступлений на территории Украины. Установлено, что участники этой организации противоправно завладели частью энергетической критической инфраструктуры Украины (облэнерго) и другими бизнесами страны.

11 ноября суд города арестовал доли в стратегических украинских предприятиях (Житомыроблэнерго, Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Черновцыоблэнерго и Ровнооблэнерго) и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть эти же лица.

А 30 ноября работники ДБР сообщили о подозрении заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову, проголосовавшему за ряд федеральных законов по включению Запорожской, Херсонской областей и АР Крым в состав РФ.

Сейчас правоохранители продолжают розыск и выявление других активов преступной организации как на территории Украины, так и за ее пределами, для возмещения нанесенного Украине ущерба в частности из-за конфискации имущества.

Напомним, в Великобритании арестовали бизнесмена Грэма Бонэм-Картера , которого обвиняют в помощи в обходе санкций США российскому олигарху Олегу Дерипаске, которому принадлежит Николаевский глиноземный завод.