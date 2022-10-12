В Великобритании арестовали бизнесмена Грэма Бонэм-Картера, обвиняемого в помощи в обходе санкций США российскому олигарху Олегу Дерипаске, которому принадлежит Николаевский глиноземный завод.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Британца арестовали во вторник по обвинению в финансировании недвижимости, приобретенной Дерипаской. Считается, что Бонэм-Картер связан с российским олигархом из-за ряда дорогих объектов недвижимости в США и Британии. Подозревается, что все они в конце концов принадлежат Дерипаске.

Министерство юстиции США сообщило, что Бонэм-Картер также обвиняется в незаконном перемещении произведений искусства за границу. В ведомстве также заявили, что в настоящее время США добиваются экстрадиции британца.

В общем, Бонем-Картеру инкриминируют три уголовных правонарушения: сговор с целью нарушения и обхода санкций США, нарушение санкционного законодательства и мошенничество с использованием электронных средств.

Грэм Бонэм-Картер проживает в Лондоне и является троюродным братом актрисы Гелены Бонэм-Картер.

В марте банковские счета Бонэм-Картера были заморожены на шесть месяцев в соответствии с приказами британского Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) после того, как утверждалось, что на его счетах были деньги, связанные с Дерипаской.

Каждый из приказов предусматривает максимальное наказание в размере 20 лет лишения свободы.

Бонэм-Картер обвиняется в участии в незаконных операциях на сумму более 1 миллиона долларов для финансирования недвижимости в США в пользу Дерипаски.

Утверждается, что Дерипаска поручил бизнесмену создать компанию под названием GBCM Ltd для управления его недвижимостью, в том числе двумя в Нью-Йорке и одной в Вашингтоне.